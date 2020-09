Soledad Laciar, madre de Blas Correas, publicó en redes sociales unas palabras a un mes del asesinato de su hijo.

"Hace un mes me estaba enterando de la peor noticia que me podía dar la vida. Te prometi que no iba a descansar hasta hacer justicia. Prepárense. Va a caer hasta el último responsable", expresó.

Y agregó: "Te amo hijo. Y te extraño cada segundo de mi vida. Se que ya volaste alto... muy alto, porque estabas lleno de luz. Y así te recuerdo".

“Quién iba a decir que esa tarde sería la última vez que íbamos a compartir una risa”

Además, la mujer convocó a publicar en redes #JusticiaPorBlas a las 19 horas.

"Si todos juntos hacemos esta especie de “ruido” a la misma hora podemos juntos lograr un cambio y seguir haciendo que el pedido de justicia por mi hermano, y porque esto no se repita, sea posible", expresó.

Hace un mes me estaba enterando de la peor noticia que me podía dar la vida. Te prometi que no iba a descansar hasta... Publicado por Soledad Laciar en Sábado, 5 de septiembre de 2020

La causa

Por el momento la causa tiene doce imputados. De los doce, cinco están detenidos. Además, nueve pertenecen a la fuerza policial yos tres restantes son empleados del Sanatorio Aconcagua, señalados por abandono de persona.

Los agentes Lucas Gómez y Javier Alarcón están imputados por los dos últimos están detenidos por homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego, acusados de ser los autores de los disparos. Las pericias determinaron que Gómez fue el autor del disparo que mató a Blas.

Wanda Esquivel, la agente Yamila Martínez y el comisario Sergio González están imputados por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.

Asimismo, se imputó a otros tres jerárquicos por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento: a los comisarios inspectores Walter Soria y Jorge Galleguillo y el subcomisario Enzo Quiroga. Por el momento, los tres permanecerán en libertad.

También fue imputado el agente Ezequiel Enot por lesiones leves calificadas contra Juan Cruz, el conductor del Fiat Argo baleado.