Tras seis años de espera, los tres policías de la Caminera imputados por la muerte de Soledad Correa fueron absueltos por el jurado popular y técnico de la Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto.

El suboficial inspector Orlando Bildoza y los cabos Cristian Giannini y Facundo Gómez habían sido imputados por incumplimiento de deberes del funcionario público, homicidio culposo y lesiones graves culposas.

Se los acusó de haber puesto un control vehicular en una zona no permitida y de haber provocado la muerte de Soledad Correa y lesiones en su pareja, atropellados por un camión acoplado.

El fiscal de Cámara Daniel Miralles había solicitado tres años de prisión a Bildoza y dos años a los cabos.

"Yo esperaba que prosperara esta acusación la que había plasmada conforme a lo que surgía del plenario", aseguró tras el fallo.

"No salí satisfecho, pensé que el fallo iba a ser otro", añadió.

Por otro lado, el Tribunal solicitó que se investiguen los testimonios de los policías ya que afirmaron que debían cumplir con una cuota mínima de multas.

Mercedes Murúa, madre de Soledad, afirmó a Radio Universidad antes del juicio: "no importa ya lo que ocurra aquí en es Tribunal. A mi me quedan opciones, me queda el Tribunal Superior. Si veo que no es correcto lo que hacen apelaré".

Y agregó: "no voy a permitir que nadie se mofe de la memoria de mi hija. Me quitaron lo más preciado que tenía en mi vida".

Resta juzgar a José Alberto Mores, el camionero que atropelló a Soledad y su pareja. El conductor oriundo de las vertientes obtuvo una probation y evitó ser juzgado en este juicio.

EL FISCAL MIRALLES SOBRE LA ABSOLUCION DE LOS POLICIAS | Informe Jorge Vasalo by cba24n.com.ar

El caso

El domingo 5 de mayo de 2013, Soledad y su novio Enzo Gabriel Moreira viajaban en moto desde Holmberg hacia Río Cuarto.

La pareja es detenida en un control policial ubicado después de una curva y contracurva en la ruta 8. El suboficial inspector Orlando Bildoza y los cabos Cristian Giannini y Facundo Gómez estaban a cargo del control.

Al parar el vehículo, un camión cargado de maíz embiste a ambos, provocándole la muerte a Soledad y graves heridas a su pareja.

El juicio fue prorrogada por más de seis años. La Cámara reprochó a los acusados por sus testimonios poco creíbles. Tras un cuarto intermedio, acomodaron sus declaraciones en base a las pruebas disponibles.