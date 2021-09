Un confuso episodio se vivió a la salida del colegio preuniversitario Manuel Belgrano, cuando un grupo de padres realizaban una manifestación en reclamo de la vuelta a la jornada extendida.

Ocurrió el miércoles, cuando una agrupación que se conformó a fines de 2020 para pedir por la vuelta a la presencialidad pegaba carteles cuestionando la gestión del establecimiento.

En ese momento, una maestra intervino en medio de esa acción y se produjo una discusión que motivó luego la denuncia de esta docente ante el gremio ADIUC, por agresión física.

“Vinieron a atacar el trabajo docente, a decir que nosotros estamos incumpliendo nuestras labores, que la gestión de la escuela miente”, describió a Canal 10 Pablo Reta, delegado y preceptor de la escuela.

En ese contexto, relató que la maestra salió a “expresar respetuosamente su parecer” cuando, siempre según esta versión, terminó golpeada.

Según relató Reta, la maestra fue golpeada cuando una persona quería fotografiarla y ella se negó: “Una mamá intentó sacarle una foto y le dijo que la iba a escrachar en los medios y en las redes. Cuando la persona le intenta sacar una foto la profesora se niega y le hace un ademán para tapar la cámara y es ahí cuando recibe dos golpes en el abdomen”.

El hombre lamentó lo ocurrido y dijo que el hecho “empaña la semana de festejos por el Día del Estudiante”. Por la denuncia, hubo una asamblea del personal docente.

Los padres ofrecieron otra versión de lo ocurrido

Ariel Machuca, integrante de la agrupación "Familias del Belgrano", descartó que haya existido agresión de algún tipo contra la maestra o una situación de violencia.

“No hubo ningún tipo de agresión ni física ni verbal, solo hubo un intercambio de palabras con una persona que después nos enteramos que es docente de la escuela, porque en ese momento no se presentó como docente”, declaró a Canal 10.

En ese marco, el padre dijo que la maestra les cuestionó la protesta: “Esta persona salió de la escuela diciendo que no podía ser que se pegaran afiches en la institución y que se estaban diciendo mentiras”.

A su turno, Marina Belleti, de la misma agrupación, reconoció que “no fue un momento grato porque se elevó la voz, pero golpes físicos nunca”.

Explicaron que buscan recuperar la jornada extendida que va hasta las 16 y dijeron no entender porqué no se aprueba esa modalidad cuando “la escuela queda vacía desde las 13”. Finalmente, afirmaron que son un grupo que busca “la mejor calidad de educación” y que no persiguen ningún interés político con sus planteos.