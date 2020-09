Se incorporaron pruebas en la causa que investiga el cobro por aprobar exámenes en la UNC by cba24n.com.ar

Un docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) fue acusado de cobrar por aprobar exámenes.

Luis Augusto Olmedo es titular de la cátedra de Microbiología e Inmunología A, que se dicta en segundo año de la carrera. En una denuncia realizada por exalumnos y estudiantes, aseguran que deben pagar una academia privada (de la que Olmedo sería dueño) para aprobar los exámenes.

Además, los jóvenes relataron malos tratos y abuso de autoridad, situación que se habría repetido por más de dos décadas y era de público conocimiento en los pasillos de la facultad.

Ante esta situación, el decanato de Odontología resolvió abrir una investigación para determinar lo sucedido e invitó "a los miembros de la comunidad universitaria a aportar elementos, si los tuvieren, que pudieran colaborar en la averiguación de las circunstancias irregulares".

Investigación penal

En tanto, el fiscal Maximiliano Hairabedian dijo que ya tiene pruebas acumuladas en la investigación que involucran a Olmedo, aunque todavía no se confirmó ninguna imputación.

"Se han recibido distintas pruebas, principalmente testimonios, pero también tenemos prueba documental que incorporamos, cuyo contenido no puedo revelar por secreto de sumario. Por el momento no puedo adelantar conclusiones porque es una causa en la que todavía no hay imputaciones, y está en plena investigación preliminar. Sí puedo decir que hay una actividad investigativa intensa y que se han incorporado muchos elementos de prueba", destacó el fiscal.