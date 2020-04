Denuncias violencia de género - Ruth Ahrensburg - AM580 / Pensavalle Informa by cba24n.com.ar

A cuarenta días de que se instrumentó el esquema de aislamiento obligatorio para contener el avance de la pandemia de coronavirus, advierten por el aumento en las denuncias por violencia de género durante la cuarentena.

Ruth Ahrensburg, psicóloga y fundadora de la asociación Con Voz, que ayuda a víctimas a salir de la violencia, expresó que en materia de agresiones por razones de género "no se incrementó el número de femicidios en relación a periodos anteriores de la cuarentena, sí se incrementó la cantidad de agresiones domésticas y familiares por la situación de confinamiento. Solamente incrementaron las denuncias y los pedidos de ayuda", apuntó.

Y explicó que estadísticamente, el número de femicidios sigue en la misma cifra desde comienzo de año, que es una muerte cada entre 29 y 32 horas. "Lo que es llamativo es que disminuyeron una serie de delitos, menos los femicidios. Eso no disminuyó. Y en esta situación de confinamiento se agravaron las situaciones de agresiones hacia las mujeres", subrayó

Para ella y para Con Voz, los femicidios no son una pandemia, sino que es la agudización de un problema preexistente. "En la asociación consideramos que un femicidio no es una pandemia. Es violencia machista. Una pandemia es una enfermedad, que tiene una fecha de inicio y tendría una fecha de cierre. La violencia machista es universal, está desde siempre y lamentablemente va a continuar. Al poner esa violencia machista a la misma altura que una enfermedad, estamos naturalizando, diciendo que ser violento es una enfermedad y no la es", argumentó.

Por otro lado, remarcó que una mujer en situación de violencia puede romper el confinamiento, salir a la calle y pedir ayuda. Ella y quien la acompañe pueden romper el aislamiento sin ser detenidas o interrogadas.

La psicóloga agregó que se está dando el pronóstico de que, al estar las mujeres en situación de confinamiento con sus agresores, se iban a incrementar no sólo las agresiones. "En esta cuestión de la polifunción, de ser mamás, maestras, o trabajar desde la propia casa; no todas las familias tienen la misma estructura familiar, disposición de habitaciones, de respeto de la intimidad de cada uno, de cantidad de personas convivientes en espacios reducidos. Los varones se encuentran fuera de un ámbito cotidiano, que es estar todo el día en la casa, sin trabajo, con incertidumbre, precarización salarial. Entonces hay una serie de factores que hace que hoy las familias tengan mayor factor de riesgo", indicó.

Y agregó que lo único que se puede ver positivamente, si es que se lo puede ver así, es que el Centro Integral de Varones, donde atienden a varones agresores, en una semana tuvieron el número de consultas equivalente a un mes. "Son varones que llamaron pidiendo ser contenidos porque estaban en riesgo de agredir. Además, se abrió un teléfono de ayuda para varones que pueden sufrir violencia, implementado a raíz de que adultos de mediana edad y mayores en situación de confinamiento sufren agresiones por parte de sus hijos, posiblemente en situación de consumo de drogas o abstinencia", concluyó Ahrensburg.

Teléfonos útiles: Centro Integral de Varones: (351) 307-0929.