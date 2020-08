Informe Jorge Vasalo - caso Angel Cabrera / AM 580

La novedad explotó el sábado, cuando el fiscal de Violencia Familiar, Cristian Griffi, no pudo concretar un allanamiento en su domicilio, debido a que no sólo no se encontraba allí, sino que estaba en Estados Unidos, jugando un torneo de golf.

Por eso se emitió una orden de detención sobre la persona de Angel "Pato" Cabrera. Es que desde el viernes 31 de julio compite en el Championship Tour.

El contexto son las reiteradas denuncias por violencia de género realizadas por Cecilia Torres Mana, su expareja. En ese sentido, se aguarda la realización de un juicio, donde Cabrera está imputado de "lesiones leves calificadas", con hurto y amenazas incluidas.

El funcionario judicial aún no cree necesaria la emisión de una orden de captura internacional, aunque se aguarda su retorno al país para su detención.

Carlos Nayi, abogado de la víctima, denunció que el golfista "desafió a la Justicia" y "mostró desprecio" por su defendida, "a quien acorraló una y otra vez”. En su argumentación agregó que "violó cuatro órdenes de restricción", incumpliendo todas lo prometido para que pueda conservar la libertad.

“Debía cumplir una serie de condiciones y las desoyó", le dijo a radio Universidad.

Cabrera emprendió su viaje sin solicitar la autorización necesaria para salir del país.