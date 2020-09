La Provincia emitió un alerta y recomendaciones, al confirmar que dentro del terriotorio provincial se registraron doce nuevos casos de triquinosis, enfermedad que es causada por el consumo de carne de cerdo de dudosa procedencia o sin la inspección sanitaria correspondiente.

Los afectados pertenecen a dos localidades del interior cordobés. En la localidad de El Tío se reportaron 11 casos y la fuente de infección identificada fue el consumo de productos de cerdo de elaboración propia (faena casera).

En el caso restante, la persona tiene domicilio en Santa Ana y del cual aún sigue en investigación la fuente de infección. Se descarta en principio relación con los anteriores.

Estas notificaciones se suman a las ya registradas durante meses anteriores en los siguientes departamentos: Capital (ocho casos, Rio Cuarto (cuatro) y Santa María (uno), informaron desde Salud provincial.

La Provincia recordó las medidas de prevención

-No consumir carnes crudas y/o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados previamente a la elaboración.

-Verificar el rótulo o etiqueta de fabricación en todos los subproductos de cerdo que se adquieran. Deberá leerse claramente lo siguiente: marca del producto; empresa responsable; número de habilitación nacional del establecimiento; fecha de elaboración y de vencimiento del producto; condición de mantenimiento en cuanto a temperaturas ambientales; y rótulo con la composición del producto.

-No consumir choripanes en puestos no autorizados o no habilitados.

-Recordar que la salazón y el ahumado de las carnes no son suficientes para destruir los parásitos presentes.

-Es importante remarcar que la comercialización de carne o sus derivados provenientes de establecimientos no autorizados está totalmente prohibida.

También recordaron lo que hay que saber sobre la enfermedad

-La triquinosis es una enfermedad transmitida por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida, contaminada con el parásito Trichinella spiralis. Las manifestaciones clínicas son muy variables y la enfermedad puede cursar como una infección inadvertida o presentar síntomas que, por lo general, comienzan con fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos. También pueden aparecer signos gastrointestinales como diarrea y vómitos.

-Si la infección es grave, la persona podría presentar problemas de coordinación, trastornos cardíacos y respiratorios.

-Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas, es importante no auto-medicarse y concurrir de inmediato a un centro de salud.

Por consultas comunicarse al Programa de Zoonosis -Área de Epidemiología, Ministerio de Salud de la Provincia-, al teléfono 0351 – 4688604, o zoonosiscba@gmail.com

Fuente: Gobierno de Córdoba