La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) notificó sobre casos de estafas telefónicas a adultos mayores, principalmente.

La especialista en vejez del Multimedio SRT, Lic. María Cecilia Lorenzo, informó que las modalidades de estafas más usuales son:

- Comunicación telefónica de un supuesto abogado o empleado de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que ofrece beneficio económico y le informa que para completar el trámite debe dirigirse al cajero automático. El objetivo es que la víctima revele al estafador las claves bancarias.

- Mensaje de Whatsapp o correo electrónico ofreciendo un bono para que los jubilados ingresen datos personales, tales como documento de identidad o clave personal.

¿Qué hacer si recibo una llamada o mensajes con tales características?

Lorenzo recomendó cortar la llamada y no contestar los mensajes.

También se puede realizar la denuncia a través de la línea gratuita 130, en la página www.anses.gob.ar o a la policía al 101.

¿Qué tipo de comunicación oficial emite Anses?

ANSES implementó un recordatorio para los beneficiarios de jubilaciones sobre el cobro de sus haberes mediante el envío de un SMS (mensaje de texto al celular) o un correo electrónico. Así, los jubilados y pensionados reciben el aviso un día antes de la fecha en la que la suma estará disponible las cuentas de cada uno.

El mensaje de texto, así como el correo electrónico, son enviados a los números y e-mail registrados en la base de datos de la ANSES.

Los mensajes no son necesario contestarlo y no solicitan ningún tipo de datos personales a cambio.

Recomendaciones

- Estar atentos a la información que se brinda en medios oficiales.

- Recordar que ANSES no envía a personal a domicilio.

- No realiza llamadas telefónicas a los jubilados o pensionados.

- No solicita datos bancarios o claves por teléfono.

- No cita a las personas en cajeros automáticos.

- No ofrece acuerdos de Reparación histórica, pago de bonos extraordinarios o ingreso de emergencia vía telefónica.

Recordar que todos los trámites de ANSES son gratuitos, no requieren de gestores.