Ante el pedido de detención dictado por el fiscal José Mana, los jugadores de Bella Vista Iván Radicci (23) y Pablo Ferrero (33), se entregarían a la justicia esta misma tarde, según confiaron fuentes judiciales a cba24n.com.ar.

Los futbolistas están acusados por los delitos de amenazas y uso de arma de fuego, tras viralizarse un video en el que amenazaron a jugadores de All Boys en la previa del partido disputado el sábado pasado, en el que el equipo local goleó por 4 a 1 al visitante.

"Esto es para los giles de All Boys, para que no se vengan a hacer los locos el sábado acá. Los vamos a hacer bosta. Que no se vengan a hacer los fuertes, como cuando jugamos el amistoso. Acá hay balas para cualquiera. Para vos, ‘Potro’. Bella Vista no es cualquier cosa. Bella Vista va a ser el campeón este año”, dicen en la grabación, al tiempo que muestran un arma de fuego y las municiones.

La exhibición de semejante grado de violencia causó preocupación a nivel nacional, y la Liga Cordobesa de Fútbol dispuso que Radicci y Ferrero serán expulsados de por vida de las competencias y tendrán prohibido acceder a los estadios como hinchas.

Por su parte, el club Bella Vista emitió un comunicado a través de las redes sociales repudiando los hechos de violencia y negando cualquier vinculación con los mismos.

"La institución de más de 90 años de trayectoria no puede ser desprestigiada por hechos que son ajenos a la misma y que en estos últimos años hemos demostrado que somos capaces de asistir a espectáculos multitudinarios en los cuales Bella Vista movilizó miles de hinchas y no hubo un solo incidente siendo que en esos encuentros fuimos derrotados", expresaron