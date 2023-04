José Luis Molina trabaja de taxista hace 27 años. Le robaron varias veces pero nunca lo asaltaron tan violentamente como el viernes de la semana pasada.

Como todos los días, José Luis levantó a dos pasajeros en la zona del Sanatorio Mayo hacia el barrio Cooperativa el Hornero, al norte de la ciudad de Córdoba. Sin embargo, a pocas cuadras del destino, uno de los pasajeros lo comenzó a ahorcar y otro le pegó en la nariz con un encendedor.

El taxista logró forcejear y escapar. En una maderera cercana logró hacer la denuncia. Al volver al vehículo, que estaba abandonado, vio que le robaron 2300 pesos, la documentación del auto y el celular.

El hombre fue trasladado al hospital Elpidio Torres donde le diagnosticaron una fractura de nariz.

Además, José Luis comentó que ya durante el viaje sospechaba que los pasajeros no le iban a pagar. “Tenía el presentimiento que no me iban a pagar porque cuchicheaban”, declaró.

Antes de ingresar al barrio, intentó ver algún patrullero. En ese momento vio un utilitario que era detenido por la policía que le recomendaron no ingresar al barrio. Sus pasajeros le dijeron: “No es acá, venimos de laburar”.

El taxista se detuvo también y le preguntó: “¿me vas a controlar?”.

La Policía le respondió que no.

“Hice la denuncia pero esto siempre queda en la nada. Estoy con miedo porque ahora no sé a quién subo en el auto”, expresó a El Bar del 10.