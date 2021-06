Un fletero cordobés salvó su vida de milagro después que uno delincuentes lo golpearan y le gatillaran sin que salga la bala.

El hombre relató a Cadena 3 que frenó en Avenida Circunvalación y avenida Leandro Alem porque sintió que las chapas que llevaba estaban flojas.

"Estaba de espalda y siento un golpe fuerte a la altura de las costillas y me tiran al piso. Vi a dos tipos, uno sacó el arma al lado de la goma trasera en el piso, me apuntó y me gatilló. No salió", explicó.

En medio del pánico salió corriendo y cruzó Circunvalación sin mirar a los costados, hasta llegar a la banquina. Según aseguró, uno de los asaltantes tiró algunos tiros al aire para aterrarlo del otro lado de la avenida.

El conductor aclaró que dos hombres que pasaban en auto frenaron para ayudarlo e hicieron que los ladrones huyeran con su celular y billetera.