Con claras lesiones de golpes en su rostro y cabeza, Marisel cuenta el horror vivido cuando salía de su casa durante la tarde-noche del martes.

“Yo salía el martes entre las ocho y media y las nueve de la noche a buscar a mi hija y había un Peugeot 208 negro, estacionado, y me quisieron meter adentro del auto”, recuerda, al explicar lo ocurrido.

“Me quisieron meter adentro del auto. Yo forcejee y como no pudieron meterme adentro del auto, el auto me arrastró media cuadra, me choca, yo doy unos tumbos en el piso y me golpeo la cabeza contra el asfalto”, relata Marisel.

En ese marco, señala que los delincuentes, al no poder ingresarla al vehículo, le robaron el celular. “La intención principal era subirme al vehículo y, como no lo lograron, se llevaron el celular”, asegura, junto a otros vecinos que advierten sobre “intentos de secuestro”.

Luego de este episodio, asegura que una comerciante y algunos vecinos del lugar se acercaron a socorrerla, mientras que personal policial la trasladó al Hospital Tránsito Cáceres para recibir asistencia médica.

“Me hicieron una tomografía, porque todo el golpe lo tenía en la frente” dice y asegura que “está todo bien” al detallar que afortunadamente no tiene daño óseo o cerebral.

En tanto, dijo que está a disposición de la policía un video mediante el cual los investigadores intentarán determinar la patente, a los fines de dar con los responsables de este hecho.

Finalmente, expresó preocupación por este tipo de hechos al asegurar que a una adolescente de 14 años le ocurrió algo similar en esa zona de la ciudad. Otros vecinos reclamaron incluso por “estar desprotegidos” frente a los hechos de inseguridad.