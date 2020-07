En los últimos días se instaló el debate en medios de comunicación y redes sociales, del cual participaron periodistas y otras personas. El hecho sucedió en Quilmes. Al menos tres ladrones ingresaron en el domicilio de Jorge Adolfo Ríos, de 71 años, quien fue víctima de un violento robo. En ese momento, el jubilado sacó una pistola de 9 milímetros y efectuó no menos de seis disparos a los delincuentes, quienes lograron huir de la escena. Sin embargo, solo dos escaparon, el otro, aparentemente con un tiro en su tobillo, quedó tendido en el suelo y allí recibió otros dos disparos por quien antes había sido víctima del robo.

Eso último es lo que se pudo saber con detalle en el video que circuló en los medios y redes sociales. En él se observa que el delincuente se encuentra tirado en el suelo de la vereda y el jubilado le proporciona dos disparos más, asegurando su muerte.

El video claramente agrava la situación del hombre de 71 años, quien ya había sido acusado por el delito de "homicidio con exceso en la legítima defensa", pero el caso se encontraba en pleno debate en la opinión pública. En diálogo con Radio La Red, el protagonista del hecho explicó: "Me siento mal, yo no nací para matar a nadie, no soy un delincuente".

Jorge Adolfo Rios se encuentra en arresto domiciliario debido a su delicada salud, sin determinarse aún la condena. Su abogado, Alejandro Marino Cid, opinó en Cadena 3 que la carátula de la causa le parece "un disparate" y argumentó:

"Pensar que es alguien que estaba durmiendo en su casa, que le entraron tres veces a robar en la misma noche, que se defiende como puede, que lo torturan, le pegan, logra hacerse del arma de la que es legítimo usuario, y tuvo la entereza de pedirles que se fueran y le seguían pegando, no tenía más remedio que disparar”.