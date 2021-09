Las primeras conclusiones de la autopsia realizada al cuerpo de Rosa Yolanda Romero, la mujer de 58 años que fue encontrada sin vida el martes en su vivienda de Carlos Paz, determinaron que fue estrangulada por el o los victimarios. Así lo confirmó a www.cba24n.com.ar el comisario mayor Cristian Cattáneo, jefe de la Departamental Punilla de la Policía de Córdoba.

El funcionario policial remarcó ante este medio que "aún no hay personas detenidas ni imputadas" aunque reconoció que en las próximas horas podría haber novedades en ese aspecto. "Los informes preliminares de policía forense determinaron que la persona muere por asfixia mecánica y esperamos otros informes próximos a llegar", añadió.

Más adelante, Cattáneo sostuvo que "desde el momento cero se trabaja en varias hipótesis y no se descarta ninguna de ellas" incluidas la de un femicidio o una muerte en ocasión de robo. En esa línea dijo que "se está tomando declaraciones a toda persona que haya sido testigo, que viva en las proximidades, familiares" y se realizan "relevamientos de cámaras" a la espera de "ir consiguiendo elementos para una posible imputación".

Cabe recordar que la mujer fue encontrada muerta en su domicilio en calle Las Rosas al 139, en barrio Villa Independencia de Carlos Paz, boca abajo, tapada, maniatada con alambre y con signos de violencia. Fue un hermano de la mujer quien al ingresar a la vivienda se encontró con el desgarrador cuadro y dio aviso a la policía. De acuerdo a testimonios de vecinos, la mujer trabajaba como personal de limpieza y salía todos los días pasadas las 7 de la mañana para regresar en horas de la tarde a su domicilio.

En declaraciones a Canal 10, Adán Romero hermano de la mujer asesinada, dijo que "vio a dos personas que salieron disparando por la calle" antes de acercarse a la vivienda de su hermana, donde encontró la "puerta abierta y todo tirado", tras lo cual llamó a la policía. El hombre afirmó que la "encontró con los dos pies atados, las dos manos atadas" y una marca en el cuello.

Romero señaló que Rosa "hace tres meses se había separado y vivía sola". Luego agregó que "el marido la amenazaba, que si no volvía con él, iba a hacer algo" en venganza, aunque reconoció que la mujer no hizo la denuncia. "Vinieron a hacer lo que hicieron, matar y dejar" sostuvo el hombre al remarcar que en la vivienda no faltaba nada.