"Sus familias los esperan, a los 10. Fue una travesura de chicos, se les fue la mano, pero la perpetua no va a solucionar nada. #Rugby #Rugbiers #Zarate #BuenosAires #Argentina".

Así se leía en el séptimo tuit emitido desde la cuenta @RugbiersZarate, cuya efímera existencia reavivó indignaciones y admoniciones que giran en torno a la causa que investiga el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido el pasado sábado 18 de enero en Villa Gesell.

En dicha causa hay diez personas imputadas, todos ellos jóvenes rugbiers de la ciudad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires.

Tal identidad era revindicada por la cuenta de Twitter, que mostraba distintas imágenes de los imputados, desde sus participaciones en las canchas hasta celebraciones que, presumiblemente, se habrían producido en días previos al crimen de Báez Sosa.

Cuenta Rugbiers Zárate

Durante su efímera existencia, el perfil alcanzó a publicar una decena de tuits . Creada por la tarde del pasado miércoles 29 de enero tuvo vigencia hasta la tarde del jueves 30.

El cierre respondió a una gran cantidad de denuncias en su contra. En todas se señalaba el carácter provocador y desconsiderado de las publicaciones, que alternaban arrogancia con desprecio por el saldo fatal del accionar de los acusados.

En particular, las publicaciones intentaban rescatar momentos de diversión y unidad de todos los acusados, aunque con particular detenimiento en Luciano Pertossi. Sólo Máximo Thomsen parecía vinculado a hechos violentos.

"Hermanos de la vida, simplemente divirtiéndose en sus vacaciones en Gesell. ¿Qué premeditación hablan? (sic)", indicaba el primero de los tuits.

Cuenta Rugbiers Zárate

"No estaban tirando botellas, no estaban borrachos, no estaban insultando a nadie, como hacen (sic) el resto: estaban divirtiéndose, nada más", añadía el siguiente.

Luego un collage con la cara de los 10 imputados coronaba la siguiente reflexión: "Legalmente ellos son inocentes, hasta demostrase (sic) lo contrario".

Cuenta Rugbiers Zárate

El texto más provocativo llega en uno de los últimos tuits, en el que se ve a uno de los acusados junto a quien sería su novia. "Sus familias los esperan, a los 10. Fue una travesura de chicos, se les fue la mano, pero la perpetua no va a solucionar nada", decía la publicación que más rechazos recibió.

Cuenta Rugbiers Zárate

"Ya van a salir los 10", arriesgaba el próximo tuit.

Finalmente, una de las últimas publicaciones señala directamente a Máximo Thomsen, a quien testigos señalan como uno de los principales responsables del ataque contra la víctima.

"Si el seguridad del boliche no sacaba tan violentamente a Máximo, esto no hubiera pasado. Lo violentaron", indicaba el tuit.

Hasta el momento no hay datos respecto de la administración de la cuenta. Tampoco del origen de las imágenes y videos compartidos.