En una clínica privada de la ciudad de Villa María, una mujer con coronavirus dio a luz a Valentino, a las 27 semanas de gestación, en lo que se conoce como un caso de "prematurez extrema", por lo que el pequeño pesó 680 gramos. Pero el dato, más allá de ese cuadro que ponía al pequeño al límite de la sobrevida, es que además contrajo coronavirus en el vientre de su madre.

El coordinador de Neonatología del Sanatorio de la Cañada de esa ciudad, Roger Tissera le dijo a El Diario que "es uno de los pocos casos de COVID congénito/perinatal”, es decir, contagiado durante la gestación. “Y hasta donde sabemos, el único de COVID congénito en un prematuro. Es inédito en el mundo”, agregó.

Por su cuadro de extrema delicadeza, el bebé se encuentra intubado y conectado a un respirador, pero se alimenta con leche materna. “Tiene una nutrición parenteral por vía endovenosa y una alimentación por sonda que envía por el estómago la leche materna”, contó Tissera.

El profesional aseguró que a pesar de que la madre está contagiada de coronavirus, puede darle su leche. "porque no está demostrado, al menos hasta el momento, que la leche materna de una mamá COVID positivo tenga partículas virales; pero sí se han identificado anticuerpos".

El pequeño nació el 3 de junio y ya pesa casi 1,100 kilogramos, un dato no menor para los médicos, que resaltan la buena evolución de Valentino aunque no descartan que se pudieran presentar complicaciones por su condición de prematuro. En ese sentido, Tissera recordó que normalmente no se le realizan testeos de Covid a los recién nacidos que no presentan síntomas, pero que en este caso decidieron hacerlo por la necesidad de contar información adicional al tratarse de un prematuro extremo.

Con relación al tratamiento para bebés con Covid, el profesional recordó que no hay ninguno específico ya que "plasma o suero equino, no están probados en estos casos, por lo que enfrentaron el caso con las recetas propias de un prematuro.

