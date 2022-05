Comienza el juicio por el femicidio Cecilia Basaldúa

Hoy comienza el juicio en los tribunales de Cruz del Eje contra Lucas Bustos por el femicidio de Cecilia Basaldúa. La querella que representa a la familia, no va a acompañar la acusación de la fiscal de instrucción de Cosquín, Paula Kelm, al único imputado que tiene la causa.

El 25 de abril se cumplieron dos años del hallazgo del cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en Capilla del Monte. Había llegado a esta localidad el 21 de marzo de 2020, dos días después de la sanción del decreto de aislamiento social obligatorio por la pandemia.

Cecilia tenía 36 años, viajera y artesana, había elegido este lugar para escribir su libro de viajes, después de recorrer distintos territorios de Latinoamérica por casi cinco años. Mario Mainardi fue la última persona que le dio hospedaje hasta el domingo 5 de abril, cuando no se supo más de ella. Luego de tres días de ausencia, Mainardi dio aviso a sus padres en Buenos Aires. Realizaron la denuncia y comenzó la búsqueda policial.

Hacía más de veinte días que Cecilia no aparecía, cuando el 24 de abril, de boca en boca, se organizó la primera manifestación en Capilla. A las 11 de la mañana sonó un silbato y en segundos un grupo de mujeres distanciadas entre sí sacaron carteles desde las distintas filas del supermercado y el banco de la provincia: “¿Dónde está Cecilia?”.

El 25 de abril, Daniel y Susana Basaldúa, que ya estaban en Capilla del Monte, se enteraron del peor de los finales: la aparición sin vida de su hija en las cercanías del basural de dicha localidad. Dos días después, la policía detuvo por el crimen a Lucas Bustos, un joven de 23 años, quien hasta la fecha no tiene pruebas en su en contra.

El juicio

Este lunes 2 de mayo se dará inicio al juicio oral y público en los tribunales de Cruz del Eje, integrado por ocho jurados/as populares y tres vocales de la Cámara Penal de Villa Dolores. Si bien la Cámara de Acusación corresponde a Cruz del Eje, según explicó Giselle Videla, ayudante legal de la causa, la Cámara debió apartarse por una causal de inhibición cuando toma participación la nueva abogada de Lucas Bustos, María Claudia Brandt, y pasó a la Cámara de Villa Dolores. El juicio se mantiene en Cruz del Eje porque el imputado está allí detenido y el jurado popular también es de la zona. Las audiencias están fijadas para la semana del 2 al 6 de mayo y para los días 12 y 13 del mismo mes.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscal de Cosquín, Paula Kelm, con la carátula “abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por violencia de género y criminis causa”. Daniela Pavón, abogada de la familia Basaldúa, explica como desde el primer momento se detectaron irregularidades cuando la División de Investigaciones de Capilla del Monte no activó los protocolos de búsqueda que correspondían. “Desde la querella sabemos que el cuerpo de Cecilia no estuvo ahí todo el tiempo, al cuerpo lo pusieron (cercano al acceso del basural)”. Sin embargo, la Fiscalía nunca investigó dónde estuvo Cecilia los días previos a su muerte. “Creemos que además en este hecho no participó una sola persona”.

“La expectativa de este juicio es dejar expuestas las irregularidades de la investigación y las contradicciones de la policía. No vamos a acompañar la acusación de la Fiscal, porque no estamos de acuerdo en acusar a alguien sin pruebas”.

Desde la querella se espera la absolución del imputado y que se ordene una nueva investigación a cargo de otra Fiscalía. “Sabemos que tenemos muchas cosas en contra porque ya han pasado dos años, no es lo mismo investigar en el momento que sucedieron los hechos que dos años después. Confiamos en que la Cámara de Villa Dolores va a tener en cuenta las irregularidades que dejaremos expuestas en el juicio y nos va acompañar en el pedido de justicia verdadera para Cecilia”.

Liliana Martin es integrante del Movimiento Plurinacional disidente y feminista de Capilla del Monte, y es parte de la Mesa de Trabajo Justicia por Cecilia. “Llegamos al 2 de mayo acompañando a la familia de Cecilia en la búsqueda de verdad y justicia. Con una Fiscalía que desechó líneas de investigación fundamentales para esclarecer el femicidio”.

Desde las organizaciones destacan la falta de perspectiva de género con la que se llevó adelante la investigación, con pericias psicológicas basadas en un perfil distorsionado de Cecilia, “donde su estilo de vida la ponía en el riesgo del trágico desenlace. Una vez más, las víctimas, algo habrán hecho”, explica Liliana.

“La buscamos cuando estuvo desaparecida y la lloramos cuando apareció su cuerpo sin vida. En poco tiempo, Cecilia, a quien no conocíamos formó parte de nuestras vidas. La leímos, la disfrutamos y aprendimos que como ella decía hacer realidad un mundo de amor, requiere nunca dejar de soñarlo”.