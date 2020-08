Luis Castana, padre de Andrea Castana, pide justicia a cinco años del femicidio de su hija.

Este martes por la mañana, el hombre decidió subirse a una escalera y ponerse una soga en el cuello frente a la Fiscalía de segundo Turno de Carlos Paz, oficina del fiscal de la causa, Ricardo Mazzuchi. "Hace 5 años y medio que estoy pidiendo cosas y no pasa nada. Yo siento que me están mintiendo. Cada vez que hago ruido se mueven todos. Se mueve Nayi, la Policía, todos. Entonces esta es la única manera", dijo al móvil de Crónica Matinal sobre la medida drástica que tomó.

Y agregó: "Yo acá estoy colgado. No sabemos nada. Hace 5 años estamos así. 'No te preocupes que hay algo pero no te podemos decir', me dijeron". Castana aseguró: "Para la fiscalía fue un violador serial. Pero lo que tengo entendido es que los violadores seriales no hacen lo que hicieron con ella".

Móvil | El padre de Andrea Castana pide justicia a cinco años del crimen

Por el momento, el hombre espera hablar con el fiscal de la causa Ricardo Mazzuchi. Por el momento, no reveló que le dirá.

Policía y equipos de rescate vallaron la zona por prevención.

"Me enteré por la radio y vine enseguida. Conozco la situación de él hace muchos años.

El considera que no hay respuestas, se siente acorralado y ha tomado esta decisión. El daño psicológico que ha tenido es importante", dijo el médico de Castana.

Por su parte, Nadia, amiga de Andrea, se vio sorprendida por la situación. "Habíamos acordado de poner carteles pero hoy a la mañana apareció así. Sé que es capaz, por eso me preocupa. Es deseperante la situación", expresó.

El crimen

Andrea Castana desapareció el 11 de marzo del 2015. Dejó a sus dos hijos en la escuela y subió al del Cerrro de La Cruz.

Durante dos días, investigadores y particulares recorrieron el sendero del Vía Crucis en todos los sentidos, buscando incansablemente alguna pista sobre la mujer.

Una selfie y un mensaje de texto confirmaron que llegó hasta la cima. Sin embargo, nunca bajó.

Su cuerpo sin vida fue encontrado el 13 de marzo. Fue violada y asesinada.

A cinco años del femicidio de Andrea Castana, realizaron un "autazo"

A cinco años de su femicidio, sólo hay un ADN y ningún culpable.

La investigación estuvo primeramente en manos del fiscal Ricardo Mazzuchi y luego, al mes del crimen, pasó a manos de la fiscal general adjunta, Alejandra Hillman.

Por el hecho, aunque ya desvinculados, siguen imputados el exmarido de Andrea, Juan Manuel Lazzaroni; Fernando Villa y Diego Luján, por supuesto encubrimiento; y Omar González.