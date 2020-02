Giuliano Ortolani de 24 años, fue condenado a 4 años y 2 meses de cárcel por la Cámara Tercera por haber pateado la panza de su ex pareja para provocarle un aborto en la semana 10 de gestación.

"La cámara tercera del crimen condenó a la pena de 4 años y 2 meses de prisión, entre otros hechos delictivos que se le atribuye a Giuliano Ortolani de 24 años de edad por el delito de "aborto no consentido", es decir, se trata en este caso de una ex pareja a quien Ortolani le aplica golpes en su vientre y esta persona pierde al ser gestante, y se le atribuye el delito de aborto no consentido." detalló el fiscal del caso, Marcelo Hidalgo.

Informe de Jorge Vasallo para Radio Universidad AM 580.