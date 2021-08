El surfista marplatense Carlos Di Pace (48) murió el jueves mientras practicaba la actividad en una playa de México. Según trascendió, estaba desafiando olas grandes, cayó y perdió el conocimiento, probablemente por el golpe contra una piedra o con la misma arena. De acuerdo con el director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Tecomán, el mar presentaba un alto oleaje.

La noticia causó conmoción en el ambiente del surf marplatense y argentino en general, ya que fue también uno de los pioneros locales del Stand Up Paddle, variante del surf que permiten viajar parado sobre la tabla con ayuda de un remo. También practicaba kitesurf y snowboard.

“Estaba en el agua. Entró en una serie de olas, no grandes. Era el primer día que surfeaba, porque llevaba unos días sin hacerlo. Se subió a la ola, quedó algo pasado y ahí desapareció. No apareció por tres o cuatro olas. Luego lo sacaron del agua, le hicieron reanimación y la ambulancia llegó como 20 minutos después. Le hicieron de todo, pero no lo pudieron revivir”, explicó uno de los surfistas presentes, al diario La Capital de Mar del Plata.

Su muerte sacude al surf argentino. En las redes sociales, sobre todo en Twitter y Facebook, decenas de mensajes fueron escritos en su recuerdo.

"Hoy es un día muy triste para toda la comunidad surfera de Mar del Plata y Argentina, se fue Carlitos Di Pace a otros mares en un día de surfing en México. Se fue surfeando que era lo que más lo apasiono en su vida. Le enviamos nuestro más sentido pésame a su familia. ", postearon en redes sociales de la Asociación Argentina de Surf.

"Gran persona, amigo, carismático, comprometido con la enseñanza del surf, y gran valor del surf nacional con una gran experiencia en todos los points del mundo, un groso !!!. Gracias por todo Carlitos siempre vas a estar en nuestros corazones" , agregaron. Di Pace es considerado por algunos medios como "una de las leyendas del surf" y supo tener participación en el equipo nacional.

Di Pace era muy conocido en el circuito del surf y mucho más en Mar del Plata, su tierra natal, donde era guardavidas. “Lamentamos informar el fallecimiento del reconocido surfista Carlos Di Pace, una de las leyendas del deporte en nuestra ciudad. Enviamos nuestras condolencias a familiares, amistades, allegados y al ambiente del surf local y nacional. QEPD”, publicaron desde la cuenta oficial de la Unión de Guardavidas Agremiados.

Fuentes: La Nación, MDZol, La Capital de Mar del Plata.