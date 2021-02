Primero por una, después por otra. Y sin darnos cuenta se sumaron dos, tres, diez casos más desde Úrsula Bahillo, la joven asesinada por su pareja, un policía, en Rojas, provincia de Buenos Aires. El fin de semana hubo otro femicidio a cargo de un policía retirado en Estanislao del Campo, Formosa. Y seguimos buscando a Ivana Módica. Y van.

Las organizaciones que se ocupan de movilizar las consciencias sobre la violencia hacia las mujeres no se hacen esperar. Y esta tarde convocan a movilizarse a Tribunales de todo el país para reclamar por eso que no se hace, eso que se promete y no se cumple y para que el Estado se ocupe de la protección de las mujeres, del seguimiento de los casos y del control de aquellas personas que en el país portan armas reglamentarias.

No podemos mirar para otro lado, no podemos quedarnos en silencio.

En Córdoba la cita es a las 17 en Tribunales I, Caseros 551, pleno centro de nuestra ciudad, porque no basta con leer las noticias en los diarios y lamentarnos por lo que pasó, debemos pedir que haya más medidas de prevención, para que el número de mujeres asesinadas por su condición de mujeres, de parejas, de exparejas se reduzca hasta que ya no existan más.