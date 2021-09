Una oficial de la Policía de Córdoba fue detenida y un comisario fue imputado, luego de que una pareja los denunciara en la justicia por haber sido apresados sin motivos, durante un control vehicular en la localidad de Malvinas Argentinas.

Ocurrió el domingo pasado, cuando los denunciantes fueron aparentemente obligados a bajarse de su moto por una uniformada que procedió a detenerlos y conducirlos a la comisaría local, según publica El Doce.

Luego de ser liberados, los jóvenes presentaron una denuncia en otra Unidad Judicial y el fiscal Marcelo Fenoll, a cargo de la investigación, confirmó que ordenó la detención de la mujer policía y la imputación del comisario.

El procedimiento llevado a cabo en Malvinas Argentinas presentaría varias irregularidades, por lo que se indicó desde la justicia que se trataría una detención arbitraria.

También se investigan las lesiones que habrían sufrido los miembros de la pareja, provocadas presuntamente por los maltratos de la agente policial.

"La reconstrucción de los hechos me lleva a sospechar que los involucrados sabían que no tenían derecho de detenerlos y que por eso no registraron el procedimiento”, explicó Fenoll.

El incidente también es investigado por el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.