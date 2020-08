El caso de violencia institucional y asesinato de Blas Correas por parte de la policía de Córdoba estremece a la ciudad y ya llegó a los oídos del país. En las últimas horas se dio a conocer la información de que la autopsia determinó que falleció producto de un disparo de arma de fuego por la espalda. A su vez, Sergio Díaz, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) afirmó sin rodeos que "es un nuevo caso de gatillo fácil".

En este contexto, quien dio su opinión al respecto fue el Comisario Mayor retirado Fernando Bartolomé para aportar una visión autorizada del caso: "A esa madre cuando le pregunten cómo murió su hijo va a decir que se lo mató la policía".

Además, Bartolomé opinó sobre la importancia de que aquellos que se unen a las fuerzas de seguridad estén capacitados:

"El uniforme de policía lo tiene que usar el que realmente tiene condiciones, convicciones y responsabilidad, tiene que hacer de esto una verdadera profesión, es como el juramento hipocrático que hace un médico: ellos salvan vidas en el quirófano y nosotros los policías debemos proteger vidas en la calle"

El Comisario Mayor retirado afirmó que el sistema de seguridad está fallando en la provincia y agregó: "Yo tengo un interés muy especial en tener una charla con Mosquera (Ministro de Seguridad de Córdoba) para explicarle por qué estamos como estamos y cómo tendríamos que estar".

Por último, Bartolomé sostuvo que no se trata de un caso de gatillo fácil ya que para que así sea "debe haber un oponente que intenta atacarte y eventualmente la reacción de uno no da para que le dispares por la espalda o cuando ya cesó el peligro sobre tu persona, esto es un homicidio agravado por el uso de arma de fuego". Sin embargo, reflexionó que, aunque no se trate del homicidio de un delincuente, la policía debe rever su forma de actuar: "El espíritu de la Ley es proteger la vida de las personas, aún si son delincuentes porque para eso está la Justicia, para juzgarlas y condenarlas".