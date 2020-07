Este lunes comenzaron a aplicarse multas por incumplir las normativas sanitarias en el marco de la pandemia de coronavirus.

En este contexto, se labraron en la primera jornada de su implementación 180 actas, la gran mayoría por no utilizar el barbijo, cuestión sobre la que ya habían hecho hincapié las autoridades de seguridad de la provincia. (VER: Comienzan a regir las multas por violar medidas sanitarias)

Al respecto, quien mostró su decepción fue el Comisario Mayor Gonzalo Cumplido: "La gente no entiende, no hay caso. No alcanza con todo lo que estamos haciendo", señaló, al tiempo que informó que el 75% de las actas labradas en la jornada se debe a la falta de barbijo en la vía pública.

Cabe recalcar que en el procedimiento de control, los inspectores encargados de labrar las actas le solicitarán el DNI al infractor, su correo electrónico y toman nota en una aplicación instalada en un teléfono celular, el lugar y tipo de infracción.