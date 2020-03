Declaró el dueño del departamento asaltado: Lo que pasó fue "puro humo"

Continúa el juicio por el asalto a un departamento en Nueva Córdoba en febrero de 2018 y este viernes testificaría el dueño, Guido Romagnoli.

El hombre fue quien se enfrentó en primera instancia a los delincuentes que organizaron el golpe comando a la vivienda, que funcionaba como una inmobiliaria. Llegará desde Europa junto a su novia Melisa Sosa, e irán directamente a Tribunales II a prestar declaración.

El hecho terminó con la muerte de tres personas: el policía Franco Ferraro y dos asaltantes, Ricardo Serravalle y Rolando Hidalgo.

Las declaraciones

Pasado el mediodía, declaró Guido Romagnoli, el dueño del departamento asaltado. "Dame los dólares me dijeron. Pero dólares no había, y cuando abrieron la caja no es que volvieron a tratar de pegarme o algo para que les diera dólares. Mi nombre lo sabían. No sé qué iban a buscar, hasta se pusieron a robarme libros. Si vos me preguntás si el dato que tenían era preciso, yo creo que no. Creo que fue más humo que otra cosa", aventuró.

Antes, había declarado Melisa Sosa. La mujer sostuvo que en la vivienda había poca plata y bajas medidas de seguridad. Y dijo sobre los asaltantes: "Caer tan armados, hacer tanta puesta en escena cuando éramos dos personas que no teníamos alarma, no teníamos guardia en el edificio, trabajábamos en nuestro domicilio, porque ni siquiera es que tenemos una estructura que llame a tener empleados", inició.

"Era un lugar muy simple de entrar, y supuestamente sabían dónde estábamos, cuándo íbamos, cuándo no. Podrían haber entrado cuando no estuviéramos y hubiera sido lo mismo", expresó.

Además, agregó que en su opinión creyeron que había mucho dinero en el departamento por una cuestión de percepción. "Yo tampoco entiendo qué es lo que ellos habrán creído que había ahí dentro. Una venta, un alquiler, sí había movimiento pero decir mucho o poco es también la percepción de quien lo está viendo. Para una persona que cobra una jubilación capaz de 5 mil pesos, ver cien mil pesos es un montón de plata y es un movimiento alto de dinero. Para alguien que tiene un trabajo en el sur de petrolero, gana eso todos los meses", agregó.

Y afirmó que para ella hubo una especie de "teléfono descompuesto. Si es cierto que a Tere le sacaron información engañada, después el hermano le contó al sobrino, el sobrino le contó al otro y capaz que pensaron que había un montón de plata", concluyó.