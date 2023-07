Wenance SA es una fintech que fue denunciada por estafa en Buenos Aires.

En Córdoba, la Fiscalía del Distrito I Turno 6, dirigida por José Bringas, ya recibió cuatro denuncias y esperan que más damnificados aparezcan. Silvana Scarpino, secretaria del fiscal, afirmó que los montos de estafa denunciados son variados y que el más antiguo data de hace dos años.

El abogado Justiniano Martínez Yadarola representa a varios damnificados en la provincia que en promedio aportaron 5 millones de pesos a la financiera.

“Wenance es una empresa que tomaba fondos de la gente de todo el país y prestaba a otras personas con tasas que hoy se está investigando por usura”, remarcó el abogado.

La financiera se manejaba 100% de manera digital. Según el abogado, Wenance no habría nacido como una estafa.

“Funcionó normalmente por mucho tiempo. Nuestra hipótesis es que en el descalce generó que esto deviniera en un ponzi y comenzaran a tomar dinero de nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores sin generar ningún tipo de valor en el medio”, explicó en Alta Mañana por Radio Universidad.

La versión oficial de la empresa es que sufrieron un “descalce”, es decir, no pudieron pagar a los invesores por morosidad de las personas que solicitaron créditos. “La empresa públicamente dijo que tiene un descalce de 30 mil millones de pesos”, afirmó Martínez Yadarola.

“Esa especificación no me parece razonable. De haber ocurrido eso no hay forma que no lo hayan previsto”, agregó.

Según el abogado, los inversores recibieron un correo electrónico que les ofrecía devolver el capital aportado en 12 cuotas sin interés con dos cuotas de compensación o pagar el capital total a valor dólar en 12 meses.

Las ofertas de inversiones, sostuvo el abogado, eran interesantes y siempre superaban la tasa que ofrecían los plazos fijos. En algunos casos, la tasa era 20% superior.