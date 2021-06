Desaparición de Guadalupe: "la nena está con alguien o la tiene alguien” según el juez

A casi 65 horas de la desaparición de Guadalupe, y en medio del intenso rastrillaje que realizan alrededor de 400 policías acompañados por familiares de la nena y vecinos de la zona, no hay rastros aún de la pequeña, que fue vista por última vez el lunes alrededor de las 20 en la vereda de una casa al sur de San Luis, donde se llevaba a cabo una fiesta de cumpleaños familiar.

“Hablar de nena perdida o extraviada no sería correcto. La nena está con alguien o la tiene alguien”, señaló en conferencia de prensa Luis Ariel Parrilis, juez que tiene a cargo de las tareas de búsqueda la menor. El magistrado confirmó con sus palabras que la principal hipótesis es que a la niña se la llevó una persona.

Parrilis señaló que “por la edad de la nena (5 años), después del tiempo que ha transcurrido, hablar de nena extraviada o perdida me parece que no sería lo correcto. Ya estamos en el marco de que la nena está con alguien o la tiene alguien”.

Además, el juez envió un mensaje a la población en general: “Puede suceder que a Guadalupe la dejen en algún lado, en algún espacio público inclusive. Estén atentos a movimientos raros, si ven un niño en la calle… Puede ser que haya sido dejada. Inmediatamente hay que dar comunicación” a las autoridades.

El desesperado mensaje de la mamá:

"Que me la devuelva. Es mi hija, tiene que estar conmigo, me la tiene que devolver: no tiene por qué estar con otra persona. Que me la devuelva sana y con vida", pidió Yamila, la mamá de la nena, en declaraciones al canal de noticias TN.

“Si yo supiera quién se llevó a mi hija, no estaría cruzada de brazos esperando que aparezca. Si yo supiera, la iría a buscar y me la traería a mi casa, a estar conmigo, no esperando la noche a ver si aparece”, señaló, angustiada, la mamá de Guadalupe.

Según informó la policía puntana, desde que comenzó la buscarla, ya se realizaron más de cien allanamientos en distintos puntos de la ciudad. Con nieve y temperaturas bajo cero, más de 400 efectivos, algunos de ellos de la Policía Montada, rastrillaron once barrios de la zona sur, aunque no obtuvieron pistas que orienten la investigación.

El jefe de Relaciones Policiales de la provincia de San Luis, Lucas Chacón, prefirió mantener reserva sobre las medidas judiciales, aunque afirmó que no descartan “ninguna hipótesis”.

Según dijeron dos testigos, la pequeña desapareció alrededor de las 20 en la manzana H del barrio 544 Viviendas, en el sur de la Ciudad de San Luis, mientras estaba en la vereda junto a otros niños cuando supuestamente apareció una mujer y se la llevó.

De acuerdo a lo informado, la nena fue al cumpleaños de su tía junto su abuela. Desde el entorno familiar todos coincidieron en señalar que la familia no tenía conflictos ni había recibido amenazas como para sospechar que la desaparición de la niña podría estar vinculada con una cuestión personal, una venganza o un ajuste de cuentas.

"En todo el territorio provincial se realizan operativos vehiculares y de identificación de personas e intensificaron los controles en los puestos limítrofes de la provincia", informaron esta tarde voceros del Ministerio de Seguridad de San Luis.

