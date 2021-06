Por orden de la Justicia la policía de Córdoba realiza desde la noche de este martes una intensa búsqueda de un niño de 9 años de edad extraviado de su domicilio en la tarde de ayer.

De acuerdo al relato de su propia madre, Yohana, tras una discusión con ella el niño salió de su casa en calle Piedra Labrada al 600 para irse al domicilio de su padre, ubicado a unas siete cuadras del lugar, pero nunca llegó.

“Ayer a la tarde, a las 5.30 lo mandé a la casa de su padre y después me enteré que nunca llegó allá y desde ahí empezamos la búsqueda. Estoy desesperada porque nunca nos pasó algo así. El es un chico muy vivo, pero nunca se fue de este modo. El padre vive cerca, a unas siete cuadras de acá”, explicó desesperada la madre del niño en el programa Pensavalle Informa de Radio Universidad.

“Se llama Lisandro, no tiene sobrenombre. Lo conocen todos por acá. Hemos estado buscándolo toda la noche con la policía sin resultados, por eso estoy desesperada. En la calle no está y ya hemos hablados con familiares, amigos, y no aparece por ningún lado. Desde que salió de casa, nadie lo ha visto hasta el momento”, continuó relatando Yohana.

De acuerdo a la descripción de la mujer, al momento de salir, su hijo Lisandro vestía boina gris y blanca, buzo azul, pantalón militar y zapatillas azules. El niño mide aproximadamente de 1.45 metros de altura, tiene cabello negro, tez de color blanca y ojos marrones

“Estamos muy preocupados, el clima no ayuda, pero estamos buscando sin descanso. Hemos dividido las acciones en parte investigativa y trabajo en el terreno para dar con él, seguramente en breve tendremos alguna pista o imagen para avanzar. Estamos trabajando en conjunto con la fiscalía que interviene”, le dijo el comisario general, Ariel Darío Lecler, subjefe de la Policía, a Radio Universidad.

La denuncia de la madre del niño fue efectuada anoche a cerca de las 22 y se dispuso la intervención judicial que quedó en manos del fiscal Tomás Casas.

Desde ese momento, y junto a personal policial, la madre recorrió domicilios de familiares, amigos y lugares comunes del barrio sin poder dar con su hijo.

A partir de allí se y con la intervención de la Brigada de investigaciones de turno se realizaron rastrillajes en diferentes cuadrantes entre el domicilio del menor y su progenitor, distante a unas 10 cuadras durante toda la noche y madrugada de este jueves, sin resultados positivos.