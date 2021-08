Desvalijaron el IPEM 9 y no pueden garantizar la presencialidad

El Ipem Número 9 Dr. Ernesto Che Guevara fue desvalijado durante el fin de semana. Se trata del quinto robo que padece la institución ubicada en Santa Isabel Segunda Sección desde que comenzó la pandemia.

En diálogo con cba24n.com.ar , Daniela Taborda -docente y delegada del colegio- contó que en esta oportunidad, los delincuentes se llevaron las luces exteriores que habían sido compradas por la cooperadora de la escuela con mucho sacrificio. Como consecuencia, el turno de la noche no puede cumplir con la presencialidad que pretende el gobierno de Córdoba.

"Esos reflectores eran nuestra esperanza porque iluminaban el patio, se llevó los cuatro y a eso le sumamos que el año pasado se llevaron los paneles de gas, entonces nos cortaron el gas y hasta la actualidad seguimos sin gas, lo que además complica al Paicor, ya que no hay cómo calentar las infusiones", indicó la docente.

Escuchá la nota completa:

Taborda describió la situación en la que quedaron las aulas a raíz de los robos que padeció el establecimiento, subrayando que es imposible garantizar la presencialidad. "Las aulas están en condiciones deplorables porque ya no tenemos ventiladores porque también se los robaron; también se robaron las computadoras de preceptoría, material didáctico como grabadores, guitarras que nosotros usábamos , y ahora también se llevaron paneles de los techos".

"Los chicos no se merecen eso, eso no es igualdad y calidad, eso no es darle lo mejor a nuestos pibes que son unos amores y nos apoyan en todo y están realmente preocupados ellos también porque ellos quieren ir a un lugar en donde estén bien", indicó la docente.

Al ser consultada sobre si se realizaron las denuncias correspondientes y si el Ministerio de Educación está al tanto de lo sucedido, Taborda dijo que "las denuncias se hacen pero todavía no hay respuestas. Hace tres semanas del último robo y no hay respuestas, y encima la semana pasada estábamos sin agua. O sea que, no teníamos luz, por ende la jornada está reducida", explicó la docente.

"Del turno vespertino salimos a las 19.30 porque ya no se ve nada y entramos más tarde a la mañana o sea que la presencialidad segura en el Ipem 9 no existe". "Nos cuidamos del Covid pero nos roban, estamos hartos de que nos roben, es un peligro ir a la parada (de colectivos)", lamentó Taborda, agregando que "para nosotros los docentes se ha vuelto una preocupación ir a nuestro lugar de trabajo. Yo hace once años que trabajo en la misma escuela, imaginate cómo la quiero, pero hace once años que tenemos los mismos problemas: no nos ponen un adicional (de la policía) ni luces que duren y realmente sirvan para que alumbren ".

Por todo esto, y ante la falta de respuestas por parte del gobierno provincial, la comunidad educativa convocó a una protesta para el miércoles 18 de agosto a las 16 horas frente al colegio, ubicado en Altos del Tala y Cajamarca, de barrio Santa Isabel Segunda Sección, con el lema "Por nuestro derecho a estudiar en una escuela digna".