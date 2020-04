Un hombre de 72 años fue detenido este domingo por personal de la División Delitos Contra las Personas después de que su nieta de 16 años lo acusara de acosarla sexualmente en reiteradas oportunidades. La denuncia de la joven, junto a un video de prueba, se viralizó en las redes sociales.

El sábado pasado, una joven de Los Pocitos, un barrio de la zona norte de la capital de Tucumán se animó a contar en las redes sociales que desde hacía meses sufría acoso de parte de su abuelo paterno. La adolescente compartió también un video en el que se observa la actitud del hombre. Ante esa publicación, la madre de la menor radicó la denuncia correspondiente.

"Tengo 16 años y desde hace un par de meses atrás vengo recibiendo acoso por mi abuelo. Nunca llegó más que a mirarme, tocarse enfrente mío u ofrecerme plata para acostarme con él. No dije nada antes por miedo, porque mi papá no me creyó. Decidí hacer esta publicación así cuando mi papá la vea se dé cuenta del error que cometió al no creerme", contó en su posteo.

El acusado fue detenido durante un procedimiento realizado en las últimas horas en la zona norte de la capital provincial.

Tras la denuncia, la adolescente fue trasladada de la casa que compartía con su padre y el abuelo detenido, a la de sus familiares maternos. La joven contó que recién pudo grabar el acoso de su abuelo cuando su madre le regaló un celular con el fin de que pudiera hacerlo.

"Pongo el video para los que no vayan a querer creerme. No sé su edad exacta, pero sé que tiene más de 70 años. Muchos me dirán que lo provoqué, que es por mi forma de vestir, etc. ¡Pero no! Nunca le insinué nada… y más allá… no debería sentir atracción por su nieta. Espero que a ninguna le pase esto porque la verdad es un horror convivir con esta lacra. Es mi abuelo pero no se merece mi respeto ni el de nadie", expresó.

La investigación continúa abierta para determinar los detalles de lo ocurrido.

Si sos víctima de violencia de género, llamá al 144. Línea gratuita, disponible todos los días durante las 24 horas.

También podés comunicarte por el whatsapp del Polo de la Mujer 351-8141400 o dirigirte al Polo de la Mujer en calle Entre Ríos 680 de la ciudad de Córdoba.