El femicidio de Micaela Gordillo (24) ocurrido la Provincia de Catamarca conmocionó al país. El crimen, cometido por el novio de la joven con una modalidad sangrienta y macabra, generó el masivo repudio de ciudadanos y distintas personalidades.

Es que, el femicidio no sólo engrosa las preocupantes estadísticas de mujeres que mueren en episodios de violencia de género, sino que a medida que pasan las horas, la investigación acusa datos escalofriantes sobre el accionar de Naim Vera (19), el novio de la víctima y autor confeso del hecho. Está detenido.

Al respecto, el episodio despertó masivos repudios y pedidos de justicia en las redes sociales. Tal fue el caso de la red social Twitter, donde el tema se transformó en tendencia en la jornada de este lunes.

Por medio de esa plataforma se expresó Lucía Corpacci, diputada nacional Frente de Todos y ex gobernadora de la provincia de Catamarca, donde citó un posteo de mayor extensión que al respecto publicó en Facebook.

Mientras tanto, fueron masivas las declaraciones de usuarios que aprovecharon las redes sociales para expresarse.

Hoy me levanto con la noticia de que asesinaron, descuartizaron, quemaron y enterraron a Micaela Gordillo. Ya no es buen día. No lo será hasta que dejemos de morir. Por favor, no te quejes de ninguna calle cortada ni una pared pintada. Agradece que pedimos igualdad y no venganza