El impactante episodio ocurrió en la ciudad de Corrientes en la esquina de las calles Quinquela Martín y Heredia del barrio San Gerónimo.

Mariclé Bertoldi, la mamá que fue asaltada por dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta, contó que “fue un gran susto”, pero señaló que, afortunadamente, ninguno sufrió lesiones.

Increíble: dos nenes de 6 y 8 años defendieron a su mamá del ataque de un motochorro

“En el vídeo se ve a mi nene de 8 años que salió a pegarle al ladrón que me quería sacar la cartera y la otra es la chica que trabaja en casa, estaba también mi nena de 6 y la otra es mi bebé de dos que estaba en la camioneta durmiendo y por eso me quedé al lado y no salí corriendo ”, relató en diálogo con Cadena 3.

La mujer dijo que nunca vivió un asalto así. “Me sorprendió que mi nene saliera a defenderme y salió corriendo detrás del ladrón, cuando me soltó lo tuve que atajar. Ellos querían ir a la Policía, agarrar al ladrón y cascarlo, pero como no me pasó nada, nos tranquilizamos”, explicó.

Mariclé señaló que no tenía nada de plata y en la billetera apenas contaba con los documentos que necesitaba para viajar al otro día a Formosa a ver a sus familiares que desde hace más de un año no ve.

“Lo primero que le dije a mis hijos es que fueron muy valientes pero que no lo hagan nunca más”, concluyó la mujer.