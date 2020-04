En una decisión que aparece como la más contundente adoptada desde la llegada de la Pandemia a nuestra provincia, las autoridades sanitarias resolvieron aislar al menos dos pueblos por la presencia del coronavirus.

Según confirmó Juan Ledesma, coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) con sede en el departamento Santa María, la decisión se adoptó luego de la aparición de un caso confirmado en Villa Parque Santa Ana, del cual no se conoce el nexo epidemiológico. Esto quiere decir, en primera instancia, que no se sabe cómo llegó a contagiarse, o al menos no se sabe qué vínculo de los adoptados en sus últimos días puede haber provocado el contagio.

“El COE toma como una medida extraordinaria, debido a lo ocurrido, puntualmente en Villa Parque Santa Ana, realizar una investigación epidemiológica con el fin de localizar el caso cero, que no lo tenemos determinado”, dijo Ledesma.

Foto: Andrés Ferreyra

En una conferencia de prensa brindada hoy en la ciudad de Alta Gracia, registrada por el portal Redacción Alta Gracia, el profesional dijo que por ahora se habla de un caso de transmisión local en conglomerado. Sin embargo insistió en que la imposibilidad de encontrar el caso cero se han tomado medidas extraordinarias.

En qué consiste el aislamiento de los pueblos investigados

A los fines de “buscar el caso cero y determinar el modo en que se contagió la familia”, el COE resolvió emitir el alerta epidemiológica para toda la región.

En ese marco, “se ha determinado la restricción completa” en la localidad de Villa Parque Santa Ana, “el impedimento a la circulación a los vecinos de la comunidad en todo sentido hasta que podamos hacer el testeo al 100% de la comunidad y podamos determinar el caso cero”, enfatizó Ledesma.

Por ello, ha sido cortada la circulación desde el peaje de ruta 5, que conecta la ciudad de Córdoba con Alta Gracia, y hasta la localidad de Villa del Prado. La medida alcanza a todo tipo de transporte, tanto particular como de servicios de pasajeros, detalló.

De todos modos garantizó el acceso de servicios y abastecimiento para la normal permanencia de los vecinos en las dos localidades que quedan afectadas por el corte de tránsito y movilidad: Villa Parque Santa Ana y Villa del Prado. Se pide a los vecinos la máxima colaboración, frente a una medida que en principio durará dos semanas (los 14 días que llevan como mínimo la incubación del virus en todo contagiado).

Desde Policía Caminera informaron al mismo tiempo que debido al corte total que se registra en la Ruta Provincial Nº 5 (Autovía Córdoba-Alta Gracia) a la altura de Peaje, sugieren transitar por la Ruta Nacional 36.

Los vecinos deberán respetar la cuarentena y abstenerse de circular, excepto razones de fuerza mayor. Habrá intensos controles policiales en la zona.