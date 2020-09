El jefe de la Policía de la provincia de Córdoba, Comisario General Gustavo Vélez, se expresó sobre el crimen de Valentino Blas Correas, el joven asesinado en medio de un control policial a comienzos de agosto.

La máxima autoridad de la fuerza, que en su rol quedó en medio de cuestionamientos por lo ocurrido, eligió esta vez un comunicado oficial de la fuerza para expresar su “dolor” y “consternación” por lo ocurrido. Había expresado unas breves palabras pocos días después de lo ocurrido.

Esta vez, dijo que es un hecho que “tiene seriamente implicados a funcionarios policiales de distintas jerarquías, desde suboficiales hasta oficiales jefes que revistan en la Institución”. Y, al referirse a la posibilidad que miembros de la fuerza puedan haber "plantado" un arma para encubrir lo ocurrido, advirtió que “esta acción aberrante denigra a la Policía como institución democrática y fundamentalmente lesiona la honra y la dignidad de miles de policías”.

En el pronunciamiento, que se difunde en el mismo día en que se informaron nuevas imputaciones y detenciones de miembros de la fuerza por lo ocurrido, expresó el “propósito de restaurar la confianza de la sociedad en su Policía y llevar sosiego a la familia de Valentino Blas”.

Vale aclarar que el escrito hace referencia solamente al crimen de Blas y no menciona a otros acontecimientos en los que la fuerza se ha visto involucrada en hechos de violencia institucional. Sin embargo, por medio de un conferencia en la tarde de este lunes el Vélez se referirá a este y posiblemente otros casos en que la fuerza esta implicada.

El comunicado completo

El avance de la investigación judicial tendiente al esclarecimiento de la dolorosa y lamentable muerte de Valentino Blas Correas, tiene seriamente implicados a funcionarios policiales de distintas jerarquías, desde suboficiales hasta oficiales jefes que revistan en la Institución.

Ante ello, en mi condición de Jefe de Policía de la provincia de Córdoba, además de la consternación que me embarga, me demanda asumir un compromiso definitivo e inclaudicable con la investigación del hecho hasta su total esclarecimiento, y la rigurosa aplicación de la ley, sin contemplaciones ni atenuantes, ante nada ni ante nadie, con el propósito de restaurar la confianza de la sociedad en su Policía y llevar sosiego a la familia de Valentino Blas.

Es de público conocimiento, además, que se investiga judicialmente la instalación fraudulenta y delictiva de un arma en el lugar del hecho, con la intención de desviar la investigación; esta acción aberrante denigra a la Policía como institución democrática y fundamentalmente lesiona la honra y la dignidad de miles de policías que cumplen cotidianamente con su deber de servir a la comunidad, honrando el uniforme de nuestra Institución.

Este difícil momento, me impone el deber funcional y moral de dedicar cada día de mi gestión, no sólo al esclarecimiento de este conmovedor hecho, sino a esclarecer y desterrar para siempre acciones de esta naturaleza, que no por aisladas dejan de ser gravísimas e intolerables para el Estado de Derecho.

Finalmente quiero reiterar mi pesar más profundo por el dolor causado a las familias involucradas, lo hago en mi condición de Jefe de Policía, ciudadano de mi provincia y padre de familia.