Del choque habló todo el país. Es que, el hombre alcoholizado que impactó con su Volkswagen Vento a dos vehículos que estaban detenidos en la banquina de circunvalación a mediados de mayo, dejando dos muertos y una herida, generó conmoción.

En las últimas horas, Alan Amoedo, quien se filmó tomando alcohol y minutos después cometió el hecho, recuperó la libertad y despertó la indignación en las familias afectadas por el choque.

Tal es el caso de Carlos Viñolo, el papá de Sol, una de las dos víctimas fatales de aquel fatídico episodio a mediados de mayor en la ciudad de Córdoba.

VER: La familia de Sol Viñolo la despidió con una emotiva carta

Exclusivo: rompió el silencio el papá de Sol Viñolo, por Canal 10

“Yo hasta ahora no había querido hablar porque el dolor no me lo ha permitido”, se sinceró Carlos al comenzar la entrevista. Inmediatamente se refirió a la noticia conocida este viernes sobre Amoedo: “Estamos enojados con la posibilidad de que lo dejen en libertad”. “Esto es indignante”, afirmó.

Carlos, con mucho dolor, dijo que “no hay ninguna duda que esta persona la asesinó”. “Yo no puedo entender cómo puede ser que dejen libre a una persona cuando está clarísimo que no hay duda de que ha asesinado”, dijo.

Viñolo recuerda lo ocurrido y reflexiona que “una persona que se sube a alta velocidad, borracha, en un automóvil, es una persona asesina”.

Al recordar a su hija dijo que “-Solcito- era una persona que luchaba por una sociedad nueva, que tiene mucho que ver con el amor” y que “mas allá que nosotros no somos una familia del odio, nos interesa que esta persona siga presa”, en alusión a Amoedo.

Finalmente, Carlos agradeció las muestras de solidaridad y pidió a la población cordobesa que ayude y acompañe a la familia Viñolo mediante publicaciones que lleven el hashtag #loqueremospresoaamoedo.