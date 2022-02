El presidente de la Liga Argentina por los DDHH golpeó a una trabajadora en Santa Clara

El presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Ernesto Schulman, insultó y agredió a una trabajadora la Terminal de Omnibus de Santa Clara del Mar, en la costa bonaerense.

La agresión, ocurrida el jueves pasado, quedó registrada por las cámaras de seguridad de la empresa Rutatlántica. En el video se ve que el hombre discute con la mujer. En un momento, la mujer se ríe y Schulman expresa: “¿De qué te reís, pelotuda?”.

Luego, repite: “Hija de puta, ¿de qué te reís?” y la golpea.

Tras la agresión y la viralización del video Schulman expresó por redes sociales: “A mis compañeres. Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica”.

“Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió. Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora”, agregó.

Numerosas organizaciones de derechos humanos repudiaron la acción. En el texto ratificaron su "compromiso incondicional con la sanción de ese tipo de conductas y la defensa irrestricta de los derechos".

A través de un comunicado, manifestaron su "absoluta solidaridad" con la empleada agredida tanto física como verbal y psicológicamente, en un texto firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asociación Civil Buena Memoria, Familiares y Compañeros de los Doce de la Santa Cruz, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.