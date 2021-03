La causa por agresiones contra la periodista Ivana Martín fue elevada a juicio este lunes por el fiscal Marcelo Fenoll.

El funcionario judicial dijo que Laura Fabiana Bean y su hijo Facundo Bustos Bean deberán responder al considerarlos probables autores del delito de privación ilegítima de la libertad calificada por el empleo de violencia, amenazas y por motivos de venganza.

En agosto de 2019 la periodista denunció que fue agredida cuando se recogía material de una investigación en la casa de un amigo. En una conferencia de prensa que encabezó en la sede del Cispren Martín dijo que había quedado envuelta en una situación de maltrato familiar de la cual terminó siendo víctima.

"Está denunciado como violencia de género porque lo que me pasó me pasó estrictamente por mi condición de mujer. Te desgarra el cuerpo, y te desangra el alma. Estaba trabajando, fui a la casa de alguien a buscar unos papeles, y casi me matan”, dijo entonces la periodista.