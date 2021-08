Si bien no es nueva la modalidad, no deja de sorprender el hecho ocurrido en un complejo de departamentos de barrio Cofico, donde un número no determinado de delincuentes ingresó y robó en tres departamentos, de donde se llevaron dinero y elementos de valor.

Los propietarios de los inmuebles mostraron su sorpresa e indignación al regresar y encontrarse con el doloroso cuadro tras haber sufrido un hecho de inseguridad en sus viviendas. Los damnificados denunciaron en dependencia policial la sustracción de dinero, notebooks, otros electrodomésticos y elementos de valor.

Ahora buscan determinar como hicieron los delincuentes para ingresar al complejo, analizando testimonios de los encargados, intentando determinar porqué no funcionaron algunos sistemas de seguridad y buscando contenidos de algunas cámaras de seguridad callejeras para intentar esclarecer los hechos.