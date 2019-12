Tampoco hay novedades de su vehículo, un BMW modelo 220i Patente AC588OL, informó su familia.

En diálogo con El Periódico, su nuera Virginia Traverso dijo: "De ayer, las últimas novedades que tenemos es que habló por teléfono con algunas personas a las dos de la tarde y de ahí no se sabe más nada. Su última conexión de Whatsapp es a las 16 y de ahí en más el teléfono está apagado. Su auto no está y él no está. No es un hombre de hacer esas cosas. Es un hombre súper responsable. Tenía turnos para atender a la tarde y no asistió. Nos empezó a parecer raro, hicimos la denuncia y lo estamos buscando desesperadamente por todos lados".

Según detalló, los llamados del doctor fueron con su mujer y con colegas por cuestiones laborales. "De ahí nadie más sabe nada. Por eso estamos como estamos", agregó.

En la búsqueda del profesional ginecólogo trabaja personal de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba y de Policía Científica.

Para aportar información se puede llamar a los teléfonos (03564) 15515800 o al (03564) 15684083 o bien a la Policía.