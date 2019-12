Excarcelaron a Gustavo Arce: "No he cometido ningún delito"

El empresario textil Gustavo Arce, dueño de Agustino Cueros, recuperó la libertad esta mañana tras el pago de una fianza de un millón y medio de pesos.

Posterior a su excarcelación, en conferencia de prensa, afirmó: "No he cometido ningún delito. Cuando hablamos del blanqueo, nunca se cayó. (La Afip) en su momento entendió que se había caído y no fue así", expresó.

El empresario fue detenido el 27 de noviembre pasado en su departamento, en el marco de una causa que lo tiene como principal imputado por los delitos de evasión fiscal agravada y lavado de dinero por un monto superior a los 14 millones de pesos, luego de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

A pesar de haber sido liberado, Arce continúa imputado por una controversia en torno al blanqueo de capitales en el año 2016.

"Hay dos de los blanqueos, de los cinco o seis que hice, que están recurridos al tribunal fiscal de la Nación. No hay ningún juez que se haya expedido sobre los blanqueos que nosotros hicimos", dijo ante la prensa.

Consultado por los periodistas, Arce negó haber formado una red de empresas para evadir impuestos. "Se trató pura y exclusivamente el tema del blanqueo, no hubo otra cuestión", apuntó.

El abogado defensor, Agustín Díaz Caferatta, afirmó que a continuación deberán probar que no hubo irregularidades en la adhesión al blanqueo. "Hay situaciones en las que la aparición de un bien inmueble que no fue exteriorizado podría dar lugar a la caída de los beneficios del blanqueo. Tenemos una interpretación de la Afip, a través de una resolución administrativa, que no ha sido confirmada por ningún juez", adujo.