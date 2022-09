Excomisario Gonzalo Cumplido: "Mosquera me arruinó la vida"

Gonzalo Cumplido es excomisario de la Policía de Córdoba. Era el subdirector general de Seguridad de Capital Sur cuando la Policía asesinó a Blas Correas.

En un principio, había sido imputado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Sin embargo, el fiscal Anticorrupción N° 2 Franco Mondino lo sobreseyó porque consideró que no tenía obligación de ir a la escena del crimen y que brindó las órdenes necesarias.

En el juicio por el asesinato de Blas, Cumplido participará como testigo. El excomisario sostiene que sufrió aprietes e intentos para acallarlo.

En móvil a Canal 10, Cumplido opinó sobre la renuncia del exministro Alfonso Mosquera: “No puedo ser objetivo con él. Mosquera me arruinó la vida. Es un atorrante”.

Y agregó: “Como funcionario yo tendré un concepto. Pensé que era una cosa y terminó siendo otra. Sin duda no debio haber hecho bien las cosas. Los buenos nos fuimos a casa. Y los malos pasaron de un lado a otro”.

Tras la renuncia de Mosquera, el exministro ocupó su banca en la Legislatura de Córdoba. “Espero que no legisle leyes de política pública”, declaró Cumplido.

Excomisario Gonzalo Cumplido: “Voy a levantar la bandera para que haya justicia por Blas”

Sobre su imputación, expresó: “De manera maliciosa y con complot político, policial, judicial y con mandato de personas muy maliciosas se me imputó a mi. Solamente a mi”.

“Desde ese día y hasta que deje de existir voy a padecer este lamentable hecho. Sufrí aprietes y quisieron callarme. No les tengo miedo. Yo no me voy a suicidar. Yo tengo mi verdad, la diré si lo requiere el tribunal en el juicio”, remarcó.

Además de Mosquera, Cumplido también apuntó contra el subsecretario de Coordinación, Lucas Mezzano. “Era la mano derecha de Mosquera. Es una persona bien maldita y mentirosa. Y dicho por la palabra de él era el que tenía que hacer el trabajo sucio”, sostuvo.

