La Cámara 3 ° del Crimen de Córdoba junto a 16 jurados populares dictarán este mediodía la sentencia contra Walter Insaurralde , acusado por abusar sexualmente de su hija, Sathya Aldana durante seis años, aparentemente razón por la cual el adolescente se quitó la vida.

Sobre el final del debate hizo uso de la última palabra Nélida Salas, madre de Nancy Monjes, y abuela de Sathya. A raíz del trágico fallecimiento de Monjes antes de que se dictara la condena, la abuela de la adolescente fue quien habló representando a la parte querellante.

"Yo estoy acá pidiendo lo que pedía mi hija. Mi hija pedía justicia por su hija y acá estoy yo ahora en el lugar de ella, pidiendo justicia por mi nieta, porque mi nieta sufrió mucho. Años, meses, luchando con ella. Yo me enteré cuando ella declaró en su colegio (el abuso al que la sometía el padre) por eso yo hoy en este momento pido justicia. Quiero que la pague, pido justicia por mi nieta, porque a mi nieta ya no me la van a devolver . Cadena perpetua quiero para él ", dijo entre lágrimas la abuela de Sathya.

Cabe recordar que la adolescente se puso muy mal y contó por primera vez que era abusada por su propio padre, luego de haber tenido una clase de Educación Sexual Integral en el colegio al que asistía. La ESI ha permitido que muchos niños y adolescentes podrían reconocerse como víctimas.

La última palabra del abusador

Para finalizar la última jornada del debate oral, se le brindó a Insaurralde expresar su última palabra, y manifestó sin ningún pedido de disculpas ni arrepentimiento: "Soy creyente, creo en Dios, creo en la justicia, primero en la justicia celestial, y ustedes fueron puestos por Dios. Ustedes van a hacer su trabajo. Simplemente decirles eso: que Dios los bendiga a todos, que tengan un buen día".

Un juicio inédito

El juicio en contra de Insaurralde es un caso testigo que generará jurisprudencia, ya que es la primera vez que se juzga a un abusador por el suicidio de la víctima.

El psiquiatra que atendía a Sathya y los peritos determinaron que la única causa que había llevado a la adolescente a sufrir una depresión profunda eran los abusos sistemáticos, reiterados y ultrajantes a los que la había sometido su progenitor entre los 8 y 14 años.

A pesar de los cuidados familiares y de la atención profesional que recibía, Sathya decidió quitarse la vida el 19 de enero de 2020 a sus 19 años.

Su padre está acusado de abuso sexual seguido de muerte en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores de 18 años, agravada por el vinculo y medio intimidatorio, que conlleva una prisión perpetua como pena.

El Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta las 12.30 de este viernes.

Con información de Jorge Vasalo, periodista Multimedio SRT