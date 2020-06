Tras la detención de Julio Salusso (45) por el femicidio de Verónica Natalia Tottis (44), la fiscal Patricia Baulies, que instruye en la causa, afirmó que existen pruebas "muy contundentes" contra el detenido, que en principio habría actuado en soledad.

"Julio Salusso fue imputado del delito de homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género", expresó la fiscal, a la vez que dio a entender que la carátula de la causa cambia, ya que hasta hace poco la muerte era catalogada como de etiología dudosa.

Asimismo, indicó que Salusso ya fue notificado y que será trasladado al penal de Bouwer, luego de cumplir con el respectivo protocolo de Covid-19.

"El hecho de que esté detenido no significa que no estemos en secreto de las actuaciones propias de una instrucción. Tenemos prueba objetiva, muy contundente, que lo incrimina. Es prueba que no tiene que ver con testigos, sino con prueba científica y técnica que nos permitió ubicar a este hombre en el lugar y momento del hecho", aseguró Bauilies.

Además, afirmó que se pudo establecer el móvil del crimen, y que por ello se agravó la imputación por violencia de género. No había denuncias previas, según la fiscal, porque "estaban en un círculo de violencia, pero no significa que no haya habido violencia. Cuando hablamos de femicidio hablamos de una relación asimétrica de poder, donde el hombre ejerce dominación. Había un problema de pareja de larga data y un problema de violencia de él hacia ella. Es un caso más de violencia de género", agregó la fiscal, a la vez que descartó móviles económicos o de poder.

Por otro lado, Baulies indicó que se realizó la autopsia sobre el cuerpo de Tottis y que difícilmente se podrá determinar la causa de muerte por el estado en el que fue hallado el cadáver. Asimismo, la fiscal detalló que el detenido no se resistió al arresto y que, al momento del crimen, convivían con sus tres hijos.