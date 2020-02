En la mañana de este lunes, Melina Manelli, se presentó y quedó detenida en el Juzgado Federal II de Córdoba que lleva adelante las actuaciones vinculadas con las financieras ilegales de Villa Belgrano.

El abogado defensor Justiniano Martínez dijo que han pedido la prisión domiciliaria, ya que tiene una hija menor de 5 años y que aún no se le ha informado cuál es la imputación para la mujer.

"Luego de haber hablado con ella y con su ex esposo Diego Sánchez, puedo decirle con certeza que esta chica no tiene absolutamente ninguna vinculación con los hechos que se están investigando, más allá de la que puede tener como ex mujer." afirmó Martínez.

Además anticipó que van a pedir que los demás detenidos, Pablo Rueda (quien habría sido gerente en el Citibank), Diego Sánchez, Martín Azar (hijo de un excamarista jubilado del Poder Judicial de Córdoba) y María del Milagro Martínez, sean indagados esta semana por la justicia.

Informe Jorge Vasallo para Radio Universidad AM 580.