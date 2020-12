Un joven de 18 años terminó con la cara destrozada después de sufrir un ataque de parte de dos jóvenes jugadores de rugby en un barrio privado de la ciudad de Córdoba.

Feroz golpiza en un country: denuncian a dos rugbiers

La joven víctima, identificada como Lautaro Insúa, denunció que recibió una golpiza al negarle el ingreso a dos adolescentes que querían entrar a una fiesta de egresados en el country "Los Carolinos".

Los agresores fueron identificados como Mateo Soler y Tadeo Torasso, ambos integrantes y jugadores de rugby en el club "Tala" de Córdoba. Los jóvenes habrían intentado ingresar al lugar sin invitación y esta acción fue el detonante de la pelea.

Luego de conocer el relato de Lautaro Insúa, en una entrevista brindada a Canal Doce, "Estábamos festejando nuestro egreso, y aproximadamente a las 3.30 del domingo este grupo de chicos ingresa al barrio por autorización externa a nosotros. En vez de ir al lugar donde los autorizaron vinieron a la fiesta. Ahí se los intentó echar, les dijimos que no estaban invitados por el tema de la pandemia", repasó.

"Se negaron, empujaron al dueño de la casa al piso y cuando me enteré me acerqué, les dije que se vayan de vuelta y los intenté llevar a la salida. Ahí empezaron a golpearme", declaró Lautaro, quien sufrió las fracturas de tabique y sus dos orbitales.

La otra versión de los hechos

Mateo Soler, uno de los presuntos implicados en la golpiza, brindó su versión de los hechos y afirmó que no fue tal cual lo describió Lautaro.

"Yo entré a la casa, con autorización de una de las madres y posteriormente me encuentro con Lautaro, es la primera persona que me cruza. Me empezó a sacar, a agarrar fuerte. Discutimos, seguía gritando, me metió una trompada y me tiró para atrás, no sé si me quiso tacklear. Me tiró contra unos alambrados y cuando voy al piso con él, me lo saco y reacciono sin pensar, le metí dos trompadas en la cara", expresó Mateo a Canal Doce.