La familia de una anciana de 84 años vivió un momento insólito al darse cuenta que estaban velando a otra persona y que su pariente se encontraba con vida.

"La velamos a cajón abierto y cuando fui a dejarle las flores en el ataúd, me di cuenta que no era mi suegra", dijo Miriam Salinas en diálogo con medios locales. "Parecía una escena de una películas, saqué las flores y empecé a decir 'no es, no es'", agregó.

Al darse cuenta de que Estela Benito no se encontraba en el cajón los familiares se retiraron del velorio y fueron a pedir explicaciones en el ex Hospital Español.

En el nosocomio marplatense la mujer se encontraba internada por coronavirus. El personal no sólo la había registrado como fallecida sino que también entregó el cuerpo de otra persona bajo los protocolos de coronavirus.

A través de un comunicado las autoridades del hospital señalaron que el personal de sanidad está agotado" y reiteraron "las condolencias" a la familia.

Después del acto de negligencia los familiares de Estela Benito decidieron trasladarla a otro hospital.

Fuente: Télam