Matías Safón, un comerciante de 27 años oriundo de Santa Rosa de Calamuchita que utiliza su automóvil para trabajar haciendo comisiones, pasó por las 72 horas más estresantes de su vida.

Según relató, el lunes 13 de septiembre viajó a la ciudad de Córdoba y a las 6 de la mañana estacionó su Volkswagen Gol Trend gris en calle Avellaneda al 300, a metros de la plaza Colón y del Tribunal de Faltas Municipal.

Luego de hacer trámites durante 3 horas volvió al lugar pero su vehículo no se encontraba donde lo había dejado. Sorprendido por la desaparición, consultó a los vecinos y los trabajadores de un lavadero cercano le dijeron que se lo había llevado la grúa de la Municipalidad de Córdoba.

El auto está a la venta y tiene un cartel con el número de teléfono, por lo que incluso los testigos lo llamaron para advertirle lo que estaba ocurriendo, pero Safón no pudo responder a tiempo.

Ante ese panorama el hombre se dirigió al Juzgado de Faltas ubicado en Avellaneda 439, a pocos metros de donde había dejado su auto. Allí comenzó el calvario.

Según relató el damnificado a El Doce, ante el desconocimiento en el Juzgado de Faltas sobre el paradero de su vehículo, se dirigió a distintos corralones y tampoco obtuvo respuestas: “Procedí a buscarlo en el depósito municipal situado en Duarte Quirós, en el depósito judicial de la Costanera, pregunté en la Policía, en todos lados. Pero se tiraban la pelota, me mandaban de un lado al otro y nadie me sabía responder dónde estaba mi auto”, detalló.

Desesperado, el mismo lunes por la noche Safón hizo la denuncia por robo en la Comisaría Nº3 ubicada en calle Santa Rosa al 1300.

Sin noticias, el martes 14 comenzó con los trámites del seguro, pero con un dejo de esperanza volvió a recorrer los distintos corralones municipales. El vehículo no se encontraba en ninguno de ellos.

El miércoles 15 el hombre siguió con su propia pesquisa y volvió a la zona donde había dejado su auto y nuevamente habló con los testigos, que ratificaron que el VW Gol había sido remolcado por una grúa municipal. Safón volvió a la comisaría y amplió la denuncia.

Y finalmente se hizo el milagro

El jueves 16 de septiembre, indignado y con la esperanza de que hubiera novedades, Safón regresó por tercer día consecutivo al corralón de la Dirección de la Policía Municipal de Tránsito ubicado en Duarte Quirós al 1050. Grande fue su sorpresa cuando entró observó que su auto estaba allí, donde había pasado los dos días anteriores buscándolo.

“Lo primero que vi al ingresar fue mi auto”, relató el hombre sin entender lo que había sucedido. Y lo más extraño de todo, es que según dijo en su relato a El Doce, le devolvieron el vehículo sin cobrarle ninguna multa, lo que le dejó aún más dudas sobre lo que había pasado.

Según su relato, los inspectores que se encontraban en el lugar le dijeron que “lo levantaron en calle Santa Rosa, a la vuelta de donde estaba realmente estacionado, y que ingresó el miércoles al depósito”.

La denuncia

Al recuperar su automóvil Safón se dio cuenta de que le habían sustraído una mochila donde tenía algo de ropa, distintas pertenencias y dinero.

Como ya había realizado la denuncia por robo, la Justicia intervino en el caso y el auto quedó resguardado en una Comisaría a la espera de las pericias correspondientes.

“Nadie me sabe explicar nada ni dan la cara. Tampoco me dicen por qué me llevaron el auto. Y mientras tanto yo sigo sin trabajar y ya estoy desesperado”, relató.

El extraño caso es investigado por la justicia que deberá dilucidar qué pasó con el vehículo que estuvo desaparecido durante 3 días.