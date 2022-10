Roxana es una vecina de barrio Villa Unión de la ciudad de Córdoba. Al escuchar ruidos que provenían de una de las ventanas de su casa, y sospechando que se trataba de un intento de robo, decidió llamar a la Policía.

La noticia causó revuelo en el barrio porque el móvil policial confundió el domicilio de Roxana con otra casa, a una cuadra de distancia. Los hechos sucedieron alrededor de las 02.00 de la madrugada.

“Nunca vinieron a mi casa. A los 40 minutos me llaman por teléfono para preguntarme si iba a recibir el móvil. Les dije que sí. Me asomé y no había nadie”

Lo que generó mayor malestar en el barrio fue que un vecino, que nada tenía que ver con los hechos, recibió un disparo en el pie por parte de la Policía.

Maximiliano Ceballos (37 años), el hombre que recibió el disparo, denuncia ahora abusos en el procedimiento policial.

Maximiliano y su familia dicen que la Policía disparó sin mediar palabras ni advertencias. Fueron cuatro efectivos los que ingresaron a la vivienda de Ceballos y fueron también cuatro los disparos efectuados, según contó Teresa, la madre del herido.

Teresa le dijo al equipo periodístico de Canal 10 que los efectivos en ningún momento ofrecieron llamar una ambulancia o asistir al hombre