La ex cúpula policial de la Departamental San Martín de Villa María será juzgada por malversación de bienes privados equiparados a públicos.

La fiscalia de Instruccion de Segundo Turno de Villa Maria, a cargo de Juliana Companys, elevó a juicio la causa. Los defensores de los acusados tienen 5 días para oponerse a dicha medida.

El ex comisario Walter Roldan, Lucas Dagatti, el ex sub comisario Juan Carlos Arias y Franco Bernardi están acusados por el faltante de autopartes en el depósito judicial.

El disparador de la causa fue la compra por parte de un policía de un auto que estaba en el depósito judicial en condición de chatarra. El vehículo habría sido retirado sin completar los pasos legales correspondientes y sus superiores, al enterarse, lo denunciaron.

Otro escándalo sacude a la Policía de Córdoba