La familia que se accidentó en el Camino de las Altas Cumbres, después de chocar a un jabalí que cruzaba por la ruta 34, demandará a la Provincia por 900 mil pesos.

"El capital de toda la vida quedó destruido, hicimos la presentación en el seguro y no nos llamó nadie. Hasta el momento no sabemos quien se va a hacer cargo porque el auto no sirve más", explicó Juan Conte de 39 años en diálogo con Canal 10.

El domingo pasado él, su esposa Sonia Olmos y sus dos hijos de tres y siete años, sufrieron el accidente cuando iban desde Mina Clavero hasta Córdoba en un Peugeot 308.

Por fortuna ninguno resultó herido pero el vehículo terminó con la parte delantera destrozada tras impactar con el animal salvaje.

Ahora la familia se presentará a la Justicia representada por Carlos Nayi para reclamar un resarcimiento. La denuncia apunta a la responsabilidad del Gobierno de Córdoba sobre la ruta 34 y a la falta de señalización y de medidas de seguridad que eviten este tipo de accidentes.